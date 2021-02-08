Страны НАТО выступили против использования Россией связи 5G

Латвия и Эстония не дали разрешение на запуск связи пятого поколения под Санкт-Петербургом в тестовом режиме, так как диапазон 4,8–4,99 ГГц используются военными авиационными системами стран НАТО и их партнеров, пишет газета «Ведомости».

По данным издания, в МТС решили протестировать под Санкт-Петербургом работающую на частотах 4,8–4,99 ГГц зону связи пятого поколения. Но, так как это приграничная территория, потребовалось согласование использования радиочастот с соседями. Латвия, Эстония и Финляндия разрешения не дали.

Частоты 4,8–4,99 ГГц заняты военными авиационными системами стран альянса, в частности системами распознавания «свой — чужой». Базовые станции 4,8–4,99 ГГц могут создавать им помехи на расстоянии в сотни километров, пояснили знакомые с ситуацией источники издания.

Они также предрекли возникновение подобных проблем с согласованием с Турцией и Украиной, а также, возможно, с Грузией и Азербайджаном.

Операторы связи опасаются, что в случае развертывания 5G-сетей на частотах 4,8–4,99 ГГц без доступа к 5G может остаться более 30% населения России.

«Если спорные вопросы не будут решены, базовые станции в диапазоне 4,8–4,99 ГГц смогут работать только в глубине страны», — пояснила представитель Tele2 Дарья Колесникова.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства подсчитали, что совокупные затраты на развитие технологий связи 5G в России в период с 2021 по 2027 год могут достигнуть 1,1 трлн рублей.

При этом аналитики подчеркнули, что в настоящее время операторам пока не выделили радиочастоты для развития новых сетей и перспективы этой технологии остаются неопределенными. Также объем инвестиций будет зависеть от того, какое именно оборудование будет использовано.