Страны НАТО выступили против использования Россией связи 5G 

Латвия и Эстония , а также Финляндия , которая не входит в альянс, заявили, что базовые станции, работающие на частотах 4,8-4,99 ГГц под Петербургом , мешают военным самолётам.

Такая информация содержится в таблице согласования работы частотного диапазона, опубликованной Международным союзом электросвязи.

Международный регламент предписывает получать согласие на использование средств связи, в том числе 5G, на приграничных территориях. Наиболее близкая к границам ЕС опытная зона — Кронштадт.

Диапазон для сети пятого поколения занят военными авиационными системами стран НАТО и сотовое использование 5G может создать им серьёзные помехи на расстоянии сотни километров, пишет газета «Ведомости».

Коммерческий запуск сетей пятого поколения намечен в России на 2024 год. Базовые станции в тестовом режиме работать могут, но пока не имеют международной защиты от сторонних помех.