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Москва

Страны НАТО выступили против использования Россией связи 5G 

Говорит Москва 45 минут назад
Страны НАТО выступили против использования Россией связи 5G
Фото: ТАСС
Латвия и Эстония, а также Финляндия, которая не входит в альянс, заявили, что базовые станции, работающие на частотах 4,8-4,99 ГГц под Петербургом, мешают военным самолётам.
Такая информация содержится в таблице согласования работы частотного диапазона, опубликованной Международным союзом электросвязи.
Международный регламент предписывает получать согласие на использование средств связи, в том числе 5G, на приграничных территориях. Наиболее близкая к границам ЕС опытная зона — Кронштадт.
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Диапазон для сети пятого поколения занят военными авиационными системами стран НАТО и сотовое использование 5G может создать им серьёзные помехи на расстоянии сотни километров, пишет газета «Ведомости».
Коммерческий запуск сетей пятого поколения намечен в России на 2024 год. Базовые станции в тестовом режиме работать могут, но пока не имеют международной защиты от сторонних помех.
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Политика , В мире , ЕС , НАТО , Ведомости , Кронштадт , Санкт-Петербург
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