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Москва

Физлиц-иноагентов предложили не допускать до выборов 

Lenta.ru 1 час назад
Физлиц-иноагентов предложили не допускать до выборов
Фото: РИА Новости
В России предложили запретить физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в выборах всех уровней. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению представителей российского бизнес-сообщества, это не позволит реализовать в стране «белорусский сценарий» с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию. В частности, пояснил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков, таким образом не сможет избираться Юлия Навальная (жена Алексея Навального, учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
По словам Янсукова, прозападные общественные деятели, финансируемые из-за рубежа, ставят целью насильственную смену власти в стране. Эти попытки, указал он, будут нарастать вплоть до осенних выборов в Госдуму и, возможно, продолжатся и после голосования. «Серьезность намерений западной коалиции подтверждается не только проведением серии несанкционированных митингов и акций протеста в ряде регионов России, но и демонстративным участием в них иностранных дипломатов», — добавил он.
2 февраля глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что Запад рассматривает возможность заменить Алексея Навального его женой Юлией. По его словам, такой сценарий возможен в случае, если Навального посадят. «На Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, ставка может быть сделана на его жену», — сказал сенатор. Климов добавил, что такого рода мероприятия уже подводятся западными силами.
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Комментарии
Политика , Юлия Навальная , Алексей Навальный , Рахман Янсуков , Андрей Климов , Госдума , Минюст РФ , Совет Федерации , РИА Новости
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