Мишустин поздравил ученых с профессиональным праздником

Мишустин отметил, что этот праздник имеет особое значение, так как 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. По словам премьер-министра, за столетия с момента основания Академии наук великие ученые оказали огромное влияние на историю человечества.

Он подчеркнул, что именно благодаря русской науке был сформулирован закон массы вещества, открыта периодическая система химических элементов, совершён первый полёт человека в космос, первый искусственный спутник выведен на околоземную орбиту, введена в эксплуатацию первая атомная станция, построен ядерный щит страны.

"Сегодня Россия обладает уникальным интеллектуальным научным потенциалом, является мировым лидером во многих областях знаний. Благодаря новому поколению российских учёных создаются цифровые, генетические и нанотехнологии, современные материалы и системы, искусственный интеллект", — сказал премьер-министр.

По его словам, работы российских ученых востребованы в разных областях экономики, в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, Мишустин добавил, что разработки ученых в медицине, которые позволяют лечить редкие заболевания, проводить высокотехнологичные операции, создавать уникальные лекарства и вакцины, невозможно переоценить.

"Искренне верю, что российские учёные ещё не раз прославят Россию своими открытиями", — добавил Мишустин.

Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".