Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Видео ответа Лаврова на критику по Навальному 

Вадим Дроздов 1 час назад
5 февраля в Москве состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По итогам переговоров стороны признали существенные разногласия, но выразили готовность к диалогу. Сергей Лавров выразил отношение Кремля по ситуации вокруг Алексея Навального.
«Многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов (Навального), ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нам не дают ответов», — заявил Лавров.
Политика , Видео , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ОЗХО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео новых пожаров в Австралии
01:16
Появилось видео новых пожаров в Австралии
В мире
Видео с места убийства проституток в Махачкале
01:03
Видео с места убийства проституток в Махачкале
Происшествия
Облако песка из Сахары во Франции сняли на видео
01:02
Облако песка из Сахары во Франции сняли на видео
В мире
Видео разгрома магазина пьяным покупателем с ножом
01:04
Видео разгрома магазина пьяным покупателем с ножом
Происшествия
Опубликовано видео схода ледника в Гималаях
00:54
Опубликовано видео схода ледника в Гималаях
Происшествия
Задержание террористов в Дагестане сняли на видео
01:08
Задержание террористов в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Видео с места смертельного отравления газом
01:37
Видео с места смертельного отравления газом
Происшествия
Видео пуска противоракеты системы ПРО ВКС РФ
00:34
Видео пуска противоракеты системы ПРО ВКС РФ
Армия
Видео ответа Лаврова на критику по Навальному
06:42
Видео ответа Лаврова на критику по Навальному
Политика
Взлёт Ан-124 Руслан RA-82035 сняли на видео
04:46
Взлёт Ан-124 Руслан RA-82035 сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение