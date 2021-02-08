Видео ответа Лаврова на критику по Навальному 

5 февраля в Москве состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По итогам переговоров стороны признали существенные разногласия, но выразили готовность к диалогу. Сергей Лавров выразил отношение Кремля по ситуации вокруг Алексея Навального.
«Многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов (Навального), ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нам не дают ответов», — заявил Лавров.