В России предложили запретить участие в выборах физлиц-иноагентов

"В связи с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России с привлечением несистемной оппозиции прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней — федеральном, региональном и муниципальном", — говорится в обращении на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Очевидно, что попытки "раскачать лодку", возросшие после "триумфального" возвращения Алексея Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения", — полагает глава ассоциации.
"Градус антироссийской риторики по мере приближения выборов будет расти, вместе с желанием западных официальных лиц повлиять на избирательный процесс. Тем не менее, минимизировать негативное воздействие на политическую систему России по силам российскому парламенту", — уверен он.
"Однако принятие данного закона не позволит решить проблему в полной мере, оставив "лазейку" для западных агентов влияния", — полагают в ассоциации.
"Для того чтобы свести практически к нулю риски иностранного вмешательства требуются более серьезные меры — введение запрета избираться в органы власти не только физическим лицам-иноагентам, но и их близким родственникам, которыми по закону являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки", — подчеркивается в документе.
"Как итог, массовые протесты в Белоруссии, которые продолжались все лето, осень и не стихают до сих пор, хоть и в минимальных масштабах. Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной — супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", — считают в ассоциации.