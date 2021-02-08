В России предложили запретить участие в выборах физлиц-иноагентов

Бизнес-сообщество предлагает Госдуме Совету Федерации внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечает, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий".

"В связи с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России с привлечением несистемной оппозиции прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней — федеральном, региональном и муниципальном", — говорится в обращении на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

По его словам, актуальность данного предложения обусловлена высокой активностью прозападных общественных деятелей, финансируемых из-за рубежа, с целью осуществления насильственной смены власти.

"Очевидно, что попытки "раскачать лодку", возросшие после "триумфального" возвращения Алексея Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения", — полагает глава ассоциации.

Швеции и Серьезность намерений западной коалиции подтверждается не только проведением серии несанкционированных митингов и акций протеста в ряде регионов России, но и демонстративным участием в них иностранных дипломатов, в том числе из Польши Германии , размещением информации о маршрутах движения колонны демонстрантов на сайте посольства США , публичным осуждением действий российских правоохранительных органов , а также решения, принятого судом, в отношении Навального, подчеркивает Янсуков.

"Градус антироссийской риторики по мере приближения выборов будет расти, вместе с желанием западных официальных лиц повлиять на избирательный процесс. Тем не менее, минимизировать негативное воздействие на политическую систему России по силам российскому парламенту", — уверен он.

В обращении отмечается, что на сегодняшний день на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, который обязывает кандидатов в депутаты, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Это относится и к кандидатам, аффилированным с лицом-иноагентом.

"Однако принятие данного закона не позволит решить проблему в полной мере, оставив "лазейку" для западных агентов влияния", — полагают в ассоциации.

"Для того чтобы свести практически к нулю риски иностранного вмешательства требуются более серьезные меры — введение запрета избираться в органы власти не только физическим лицам-иноагентам, но и их близким родственникам, которыми по закону являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки", — подчеркивается в документе.

По мнению Янсукова, внесение соответствующих изменений в российское законодательство позволит избежать повторения ситуации, сложившейся в Белоруссии в 2020 году после отказа ЦИК в регистрации Сергея Тихановского на выборах президента страны. Вслед за этим его супруга Светлана Тихановская подала документы на регистрацию инициативной группы по своему выдвижению, отмечает Янсуков.

"Как итог, массовые протесты в Белоруссии, которые продолжались все лето, осень и не стихают до сих пор, хоть и в минимальных масштабах. Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной — супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", — считают в ассоциации.

Бизнес-сообщество просит законодателей рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".