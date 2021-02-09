Оценка Боррелем визита в Москву неприятно удивила РФ

На прошлой неделе в Москве побывал с официальным визитом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, представителями общественности и бизнес-сообщества.
Боррель заявил в воскресенье, 7 февраля, что у России якобы отсутствует интерес к нормализации отношений с Евросоюзом. «На этой неделе я ездил в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, с которой я столкнулся, явно указывает на развитие событий в другом направлении», — заявил дипломат в своем блоге.
В МИД России удивились подобным высказываниям со стороны Борреля. Там напомнили, что дипломат «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» итогам визита во время итоговой пресс-конференции, передает ТАСС. «Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — прокомментировали слова Борреля в МИД РФ.
Ранее «Профиль» писал о том, что Жозеп Боррель рассказал о возможном механизме новых санкций против России. Вывод о возможности их применения дипломат сделал после визита в Москву.