Ройзман исключил выдвижение от «Яблока» после статьи Явлинского

Бывший мэр Екатеринбурга, экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил РБК, что после слов основателя «Яблока» Григория Явлинского, раскритиковавшего Навального, больше не рассматривает эту партию как ту, от которой он мог бы выдвинуться на выборах в Госдуму. Об этом Ройзман сказал в беседе с РБК.
Ранее Явлинский на своем сайте опубликовал колонку, посвященную текущей политической ситуации. В ней он назвал политическое направление Навального «популизмом и национализмом». При этом «демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий», по мнению основателя «Яблока», несовместимы с политикой, продвигаемой оппозиционером.