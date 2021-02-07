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Ройзман исключил выдвижение от «Яблока» после статьи Явлинского о Навальном 

BFM.RU и ещё 3 45 минут назад
Ройзман исключил выдвижение от «Яблока» после статьи Явлинского
Фото: РИА Новости
Бывший мэр Екатеринбурга, экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил РБК, что после слов основателя «Яблока» Григория Явлинского, раскритиковавшего Навального, больше не рассматривает эту партию как ту, от которой он мог бы выдвинуться на выборах в Госдуму. Об этом Ройзман сказал в беседе с РБК.
Ранее Явлинский на своем сайте опубликовал колонку, посвященную текущей политической ситуации. В ней он назвал политическое направление Навального «популизмом и национализмом». При этом «демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий», по мнению основателя «Яблока», несовместимы с политикой, продвигаемой оппозиционером.
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Политика , Григорий Явлинский , Евгений Ройзман , Партия "Яблоко" , Госдума , РБК , Екатеринбург , Свердловская Область
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