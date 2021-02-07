Ройзман исключил выдвижение от «Яблока» после статьи Явлинского

Ранее Явлинский на своем сайте опубликовал колонку, посвященную текущей политической ситуации. В ней он назвал политическое направление Навального «популизмом и национализмом». При этом «демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий», по мнению основателя «Яблока», несовместимы с политикой, продвигаемой оппозиционером.