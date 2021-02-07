В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" депутат отметил, что подписанию мирного договора препятствует позиция Токио. В частности, то, что японцы увязывают территориальные претензии вокруг Южных Курил с соглашением.

"Есть результаты Второй мировой войны, в рамках этих результатов Япония потерпела поражение как сторона-агрессор", — пояснил Новиков.

Он назвал усилия Токио напрасными, а позицию японской стороны спекуляцией. Парламентарий также напомнил, что в Конституции России есть поправки, усиливающие защиту территориальной целостности страны.

Новиков подчеркнул, что без мирного договора "можно жить" и что проблема "северных территорий" существует для Японии, но не для России. Депутат призвал Токио развивать экономическое сотрудничество с Москвой , отметив наличие обстоятельств, мешающих этому.

"Во-первых, слишком большая зависимость Токио от политики Вашингтона, второе — наличие американских баз на японской территории, третье — попытка постоянно увязывать проблему мирного договора с темой "северных территорий", — перечислил парламентарий.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил сожаление отсутствию мирного договора с Россией, а в повестку ежегодного общенационального съезда страны, проходящего в так называемый день северных территорий, был включен тезис о том, что Курилы были захвачены.

День северных территорий отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, то это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Поэтому суверенитет России над ними сомнению не подлежит.