МИД назвал высылку европейских дипломатов вынужденной мерой

"К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять. Это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, — соответственно, в незаконных акциях", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".