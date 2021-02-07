В Крыму ответили на отказ западных дипломатов посещать полуостров 

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков ответил на отказ западных дипломатов посещать полуостров, заявив, что это вызывает улыбку и демонстрирует двойные стандарты. Об этом он заявил РИА Новости

Он отметил, что в современной западной дипломатии нет логики.

«И в свете такого поведения абсолютно очевидно, что никто не откликнется на приглашение», — подчеркнул Бобков, отметив, что западные дипломаты — подневольные люди, зависящие от политической конъюнктуры в своих странах.

По его словам, наступит день, когда Крым будет признан всем мировым сообществом частью России.

«Не только де-факто, как это уже произошло давно, но и де-юре», — подчеркнул вице-спикер.

Бобков напомнил, что власти полуострова неоднократно приглашали различные дипломатические миссии посетить Крым в надежде на честное и непредвзятое отношение к крымчанам, однако реакции никакой так и не последовало.

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил , что полуостров готов принять дипломатическую миссию западных стран, «как только там наберутся политического мужества и желания объективно ознакомиться с жизнью на полуострове».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.