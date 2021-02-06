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Чечня требует от Запада выдать главного критика Кадырова 

Ura.Ru 1 час назад
В Чечне потребовали от Британии выдать главного критика Кадырова
Фото: РИА Новости
Великобритания должна немедленно экстрадировать в Россию боевика, вице-премьера непризнанной Чеченской республики Ичкерия Ахмеда Закаева. С таким призывом выступил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

«Мы не собираемся отступать и считаем, что его необходимо судить по всей строгости закона, поэтому призываем европейские организации посодействовать в выдаче преступника. Он обязан понести ответственность за публичную поддержку боевиков и пропаганду террористических действий в РФ», — цитирует российского депутата «Чечня Сегодня».

По его словам, представители Чеченской Республики уже неоднократно обращались с запросом об экстрадиции террориста Закаева, но последовал отказ. Делимханов напомнил, что Закаев долгие годы является сторонником западных ценностей, которые абсолютно противоречат традиционализму, религии и, следовательно, всему жизненному укладу Чеченской Республики.

«Ничего общего с чеченским народом у него нет и быть не может», — отметил депутат.

Ахмед Закаев — бывший полевой командир и соратник Джохара Дудаева, выступавшего за отделение Чечни. Также он участвовал в первой и второй чеченских войнах на стороне сепаратистов. С 2001 года он в международном розыске. В 2002 году Закаев обосновался с семьей в Лондоне, где получил политическое убежище. Боевик по-прежнему возглавляет зарубежную оппозицию главе Чечни Рамзану Кадырову и является одним из главных его критиков. В январе Кадыров обратился к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям с призывом выдать Закаева. Он пообещал судить его по всей строгости закона, передает телеканал 360.
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Политика , Рамзан Кадыров , Ахмед Закаев , Адам Делимханов , ОБСЕ , ООН , Госдума , Телеканал "360° Подмосковье"
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