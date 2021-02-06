В Чечне потребовали от Британии выдать главного критика Кадырова

«Мы не собираемся отступать и считаем, что его необходимо судить по всей строгости закона, поэтому призываем европейские организации посодействовать в выдаче преступника. Он обязан понести ответственность за публичную поддержку боевиков и пропаганду террористических действий в РФ», — цитирует российского депутата «Чечня Сегодня».