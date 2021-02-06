Боррель назвал отношения с Россией «далекими от удовлетворительных»

"Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных", — говорится в распространенном заявлении Борреля.