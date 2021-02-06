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Москва

Глава Меджлиса Ирана передал Володину письмо от Хаменеи Путину 

ТАСС и ещё 7 6 февраля 2021
Спикер парламента Ирана передал послание Хаменеи Путину
Фото: РИА Новости
Председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф в понедельник на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным передал ему послание от духовного лидера Ирана Али Хаменеи президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Мохаммад Багер Галибаф в ходе встречи передал председателю Государственной думы Вячеславу Володину послание президенту России Владимиру Путину от духовного лидера Ирана Али Хаменеи", — сказали в пресс-службе. Как отметил Володин в беседе с журналистами, это первый международный визит Галибафа в качестве председателя иранского парламента.

Как сообщало ранее иранское агентство "Клуб молодых журналистов", Галибаф не будет лично встречаться с Путиным в том числе из-за ситуации с коронавирусом.
Мохаммад Багер Галибаф прилетел в Москву в воскресенье. Он возглавляет парламентскую делегацию, прибывшую по официальному приглашению председателя Госдумы. Галибаф пробудет в России с 7 по 9 февраля. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, визит Галибафа может оказать значительный эффект на развитие отношений Москвы и Тегерана.
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Комментарии
Политика , В мире , Али Хаменеи , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Иран
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