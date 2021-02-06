Спикер парламента Ирана передал послание Хаменеи Путину

"Мохаммад Багер Галибаф в ходе встречи передал председателю Государственной думы Вячеславу Володину послание президенту России Владимиру Путину от духовного лидера Ирана Али Хаменеи", — сказали в пресс-службе. Как отметил Володин в беседе с журналистами, это первый международный визит Галибафа в качестве председателя иранского парламента.

Как сообщало ранее иранское агентство "Клуб молодых журналистов", Галибаф не будет лично встречаться с Путиным в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

Мохаммад Багер Галибаф прилетел в Москву в воскресенье. Он возглавляет парламентскую делегацию, прибывшую по официальному приглашению председателя Госдумы. Галибаф пробудет в России с 7 по 9 февраля. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, визит Галибафа может оказать значительный эффект на развитие отношений Москвы и Тегерана.