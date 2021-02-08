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Москва

Медведев обсудил с Медведчуком закрытие трех телеканалов 

Украина.ру и ещё 7 57 минут назад
Медведев обсудил с Медведчуком закрытие трех телеканалов
Фото: РИА Новости
РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку усилиям украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по недопущению введения цензуры против трех украинских телеканалов. Об этом на днях сообщила пресс-служба «Единой России»
Ранее между Медведевым и руководителем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком произошел телефонный разговор относительно ситуации с закрытием трех каналов, принадлежащих депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

«Медведев выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK… В ходе разговора было отмечено, что действия президента [Украины Владимира] Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет на распространение сигнала вещателя на Украине, прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм.
Предусмотрены также блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, запрет на выдачу разрешений, лицензий Нацбанка Украины на инвестирование в иностранное государство.
На прошлой неделе все три телеканала прекратили эфирное вещание и транслируются только в YouTube.
ОПЗЖ провела внеочередной съезд партии, в рамках которого была принята резолюция о начале процедуры импичмента Зеленского.
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Политика , В мире , Санкции , Партия Зеленского , Садоводство , Дмитрий Медведев , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Единая Россия , Верховная Рада
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