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Москва

Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» 

RT на русском и ещё 16 1 час назад
Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин наградил генерального директора акционерного общества «Первый канал» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Эрнста Константина Львовича», — говорится в тексте.

В декабре Путин наградил полпреда России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
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Политика , Борис Грызлов , Константин Эрнст , Владимир Путин
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