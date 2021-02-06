В Приморье решили создать новое министерство

Приморском крае создадут министерство профессионального образования и занятости. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Новый орган образуют в результате реорганизации двух структурных подразделений краевых министерств образования и труда и социальной политики. Он будет курировать два направления: профессиональная подготовка кадров в учреждениях среднего образования и занятость населения. Созданием ведомства занимается замминистра экономики Приморья Сергей Дмитриенко.