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В Приморье создадут новое министерство 

Российская Газета 2 часа назад
В Приморье решили создать новое министерство
Фото: РИА Новости
В Приморском крае создадут министерство профессионального образования и занятости. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Новый орган образуют в результате реорганизации двух структурных подразделений краевых министерств образования и труда и социальной политики. Он будет курировать два направления: профессиональная подготовка кадров в учреждениях среднего образования и занятость населения. Созданием ведомства занимается замминистра экономики Приморья Сергей Дмитриенко.

"Оно станет связующим звеном между бизнесом и системой образования, нацеленным на результат. Нам нужно быстро готовить кадры, которые действительно нужны экономике", — отметила председатель правительства края Вера Щербина.

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Политика , Вера Щербина , Приморский Край
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