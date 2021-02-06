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Москва

В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС 

RT на русском 2 часа назад
Создан ГОСТ по информированию населения о ЧС
Фото: globallookpress.com
В России впервые разработан национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях.

«Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС», — цитирует ТАСС текст документа.

Также ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат и восстановлении утраченных документов.
4 января президент России Владимир Путин подписал указ о порядке действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с распространением опасных инфекционных заболеваний.
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Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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