Пенсионные выплаты предложили повысить для части россиян

Правительство предложило законодательно повысить фиксированную выплату к страховой пенсии родителям-опекунам детей-инвалидов, не находящимся на полном государственном обеспечении. Этот законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях в весеннюю сессию, сообщает "Парламентская газета".

Документ подготовлен во исполнение решения Конституционного суда по устранению неопределённости условий признания недееспособного инвалида с детства, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, находящегося на иждивении своего родителя при определении права такого родителя на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Установление недееспособности, исходя из правоприменительной практики, может затянуться до года.

Сейчас суды неоднозначно оценивают право на повышение фиксированной части выплаты страховой пенсии для таких родителей, пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Почти в 50% случаев из судебной практики таким родителям отказывают в связи с тем, что якобы их доходы меньше, чем весь объём доходов, выплачиваемых на детей — недееспособных инвалидов. В связи с этим они якобы не могут являться иждивенцами таких родителей", — рассказала депутат.

Законопроектом предусматривается повышение в размере одной трети фиксированной части пенсии на каждого недееспособного или нетрудоспособного члена семьи, но не более чем для трёх. По оценкам правительства число получателей страховой пенсии из числа родителей недееспособных инвалидов с детства составит 15 тысяч человек. Дополнительные расходы на реализацию законопроекта в 2021 году оцениваются в 31,59 млн рублей.