Посла России вызвали в МИД Германии

Посла РФ в Берлине Сергея Нечаева в пятницу вызвали в МИД ФРГ, ему заявили позицию Германии по высылке дипломата из России, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Госсекретарь (Мигель) Бергер сегодня пригласил российского посла на срочную беседу в министерство иностранных дел и четко заявил ему немецкую позицию", — сказал собеседник агентства.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас и канцлер Ангела Мекрель назвали высылку европейских дипломатов необоснованной. Маас пригрозил ответными мерами, если Москва не пересмотрит решение.
Посольство РФ в ФРГ пока не комментировало информацию МИД Германии.