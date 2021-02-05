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Москва

Посла России вызвали в МИД Германии, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Посла России вызвали в МИД Германии
Фото: © Министерство иностранных дел Российской Федерации
Посла РФ в Берлине Сергея Нечаева в пятницу вызвали в МИД ФРГ, ему заявили позицию Германии по высылке дипломата из России, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Госсекретарь (Мигель) Бергер сегодня пригласил российского посла на срочную беседу в министерство иностранных дел и четко заявил ему немецкую позицию", — сказал собеседник агентства.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас и канцлер Ангела Мекрель назвали высылку европейских дипломатов необоснованной. Маас пригрозил ответными мерами, если Москва не пересмотрит решение.
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Политика , Сергей Нечаев , МИД , РИА Новости
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