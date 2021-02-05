ЦИК предупредил об опасности внешнего вмешательства в выборы 

По словам Гришиной, одна из основных проблем предстоящих выборов — практически неизбежные попытки внешнего вмешательства в ход избирательной кампании и голосования. Она рассказала о предложениях, сформированных законодателями в качестве реакции на этот вызов. Поправки в различные законы уже внесены в Госдуму и находятся на рассмотрении, сообщается в пост-релизе по итогам заседания Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием, поступившем во ВЗГЛЯД.

По словам Гришиной, в числе принципиально значимых новшеств следующие: любой кандидат, баллотирующий в Госдуму должен постоянно проживать в России . Для пресечения незаконной агитации избиркомы предлагается наделить полномочиями обращаться в Роскомнадзор с представлениями, на основании которых контролирующий орган сможет ограничивать доступ к тем или иным ресурсам. Речь идет, в первую очередь, о материалах в интернете, сообщается в релизе.

«Мы рекомендуем коллегам в регионах вести мониторинг как федеральных, региональных, так и муниципальных выборов, которые проходят в этом году», — заметил Брод.

Коснулась борьбы с фейками и член ОП Алена Булгакова. По ее мнению, пресечение распространения недостоверной информации должна вестись в совокупности с профилактической работой в этом направлении, а задача общественников и экспертов — в том, чтобы заполнять информационное пространство достоверной информацией, сообщается в пресс-релизе ОП.

Генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов назвал одним из ключевых рисков, связанных с предстоящей кампанией, опасность «оставить интернет нерегулируемым пространством».

«Мы понимаем, что в интернете есть масса форм самовыражения, внешне похожих на агитацию, но не являющейся таковой. При этом, например, в Telegram, практикуется продвижение платных постов, их фактически не выявить, так как все расчеты ведутся «вчерную». Нужно подумать, как жить в новой реальности. Регулировать агитацию в интернете или двигаться к тому, что здесь «день тишины» невозможен», — приводятся слова Артамонова в пресс-релизе.

Еще одной проблемой он назвал организацию наблюдения за электронным голосованием, поскольку «у многих участников процесса отсутствует понимание о том, что такое электронное голосование и как оно работает. Этот вопрос нужно прорабатывать и прорабатывать серьезно».