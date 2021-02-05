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Совет по правам человека опубликовал заявление в связи с протестными акциями 

Вероника Полынина 1 час назад
Совет по правам человека опубликовал заявление в связи с протестными акциями
Фото: РИА Новости
Совет по правам человека при президенте России опубликовал заявление в связи с протестными акциями 23 и 31 января.
В СПЧ констатировали, что акции не могли быть согласованными из-за действующих ограничений по коронавирусу. Выбор места организаторами московского митинга на Лубянской и Манежной площадях, по мнению Совета, носил конфронтационный характер.
В Совете зафиксировали случаи насилия участников акции к правоохранителям и гражданам с другими лозунгами. Также в СПЧ сообщили о поступивших сигналах о необоснованном применении силы сотрудниками правоохранительных органов, задержании случайных людей, журналистов и представителей правозащитных организаций.
В СПЧ призвали обеспечить журналистам условия для беспрепятственной работы на протестных акциях, а также урегулировать круг прав и обязанностей представителей общественных наблюдателей.
Также члены Совета предложили инициировать дискуссию о смягчении карантинных мер для проведения политических и профсоюзных акций.
В связи с переполнением спецприемников и ИВС в СПЧ посоветовали прокурорам принести апелляционные представления в целях отсрочки исполнения постановлений судов о назначении административного наказания.
Также правозащитники призвали провести служебные проверки по всем случаям нарушения прав журналистов, участников протестных акций и сотрудников правопорядка.

«Совет призывает все структуры гражданского общества к конструктивному диалогу с органами государственной власти, направленному на реализацию вышеуказанных предложений. Совет продолжит работу, направленную на обеспечение реализации права граждан на свободу мирных собраний», — говорится в заявлении.

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Политика , Совет по правам человека , МВД
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