Совет по правам человека опубликовал заявление в связи с протестными акциями 

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В СПЧ констатировали, что акции не могли быть согласованными из-за действующих ограничений по коронавирусу. Выбор места организаторами московского митинга на Лубянской и Манежной площадях, по мнению Совета, носил конфронтационный характер.

В Совете зафиксировали случаи насилия участников акции к правоохранителям и гражданам с другими лозунгами. Также в СПЧ сообщили о поступивших сигналах о необоснованном применении силы сотрудниками правоохранительных органов , задержании случайных людей, журналистов и представителей правозащитных организаций.

В СПЧ призвали обеспечить журналистам условия для беспрепятственной работы на протестных акциях, а также урегулировать круг прав и обязанностей представителей общественных наблюдателей.

Также члены Совета предложили инициировать дискуссию о смягчении карантинных мер для проведения политических и профсоюзных акций.

В связи с переполнением спецприемников и ИВС в СПЧ посоветовали прокурорам принести апелляционные представления в целях отсрочки исполнения постановлений судов о назначении административного наказания.

Также правозащитники призвали провести служебные проверки по всем случаям нарушения прав журналистов, участников протестных акций и сотрудников правопорядка.