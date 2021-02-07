Захарова назвала высылку дипломатов вынужденной мерой

"К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять, — высылка дипломатов из трех европейских стран, стран Евросоюза, которые участвовали непосредственно в мероприятиях, которые не были санкционированы", — отметила она.

Ранее в пятницу в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест.