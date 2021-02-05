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Москва

Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Россия выслала трех дипломатов за участие в акциях
Фото: РИА Новости
Россия выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях, пишет EU Observer со ссылкой на источники в ЕС.
Несогласованные митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*.
Швеция опровергла задержание своего дипломата на несогласованной акции в Москве
В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Политика , Ив Роше , Мария Захарова , МИД , ЕС , Минюст РФ , ФСИН
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