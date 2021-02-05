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Москва

Мишустин освободил Антона Дроздова от должности замглавы Минфина в связи с ее сокращением 

ТАСС и ещё 5 40 минут назад
Мишустин освободил замглавы Минфина от должности
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Антона Дроздова от должности заместителя министра финансов РФ в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", — говорится в документе.

Антон Дроздов с июля 2008 по январь 2020 года занимал должность председателя правления Пенсионного фонда РФ. В январе 2020 года распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина на этот пост назначен Максим Топилин, ранее занимавший должность главы Министерства труда и социальной защиты РФ. С января 2020 года Дроздов занимал должность замглавы Минфина.
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Политика , Антон Дроздов , Михаил Мишустин , Максим Топилин , Пенсионный фонд РФ , Минфин
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