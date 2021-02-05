В Госдуме призвали поднять прожиточный минимум почти в три раза 

По мнению политика, прожиточный минимум должен покрывать помимо продуктов, и обязательные платежи, в том числе и коммунальные, а также покупку одежды и лекарств.

«Чиновникам очень удобно бороться с бедностью, определив её черту на уровне 11–12 тысяч рублей, хотя эта сумма не гарантирует даже элементарного физического выживания, не говоря об оплате коммунальных услуг, связи, транспорта, покупке лекарств и одежды», — отметил он.

Миронов призвал признать масштаб проблемы, для того, чтобы бороться с бедностью, и раскритиковал новую методику расчета прожиточного минимума.

Он напомнил, что ранее в партии рассчитали стоимость месячной потребительской корзины на уровне 31 тысячи рублей и эти выводы поддержали эксперты РАН

«ПМ — очень важная техническая величина для расчета и начисления пособий и выплат, поэтому мы будем добиваться ее увеличения», — заверил он.

«Рамблер» писал, что с нового года в России изменилась методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь эти показатели вычисляют исходя из медианной зарплаты и медианного дохода. Таким образом, повышение МРОТ на 5,5% по сравнению с показателем 2020 года (12 130 рублей) затронуло 3,9 млн работников. А прожиточный минимум на душу населения теперь составляет 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля.