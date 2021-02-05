Кремль назвал неприемлемыми «нотки ультимативности» в словах Байдена 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле считают неприемлемыми «нотки ультимативности», прозвучавшие в речи американского лидера Джо Байдена . Об этом сообщает РИА Новости.

«Рамблер» писал, что ранее новый президент США Джо Байден, выступая с программной речью по внешней политике, заявил, что Россия стремится нанести ущерб американской демократии и заверил, что Вашингтон больше не станет идти на уступки Москве и заставит ее «платить» за свои действия.

По словам Пескова, Москва считает неприемлемыми такие заявления.

«Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям», — подчеркнул он.

Ранее российские интернет-пользователи раскритиковали речь президента США. Они подчеркнули, что «очередной фюрер считает всю планету зоной жизненных интересов своего народа».