Песков увидел агрессию в требовании Байдена освободить Навального

"Мы рассчитываем, что при общей констатации огромного количества разногласий и разницы в подходах к ключевым вопросам, у нас остается база для взаимодействия", — сказал представитель Кремля. "Мы все-таки рассчитываем на политическую волю американцев к тому, чтобы там, где это нам выгодно, продолжать общение", — подчеркнул он.