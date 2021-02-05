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Москва

Песков назвал «агрессивной риторикой» требование Байдена освободить Навального 

ТАСС 1 час назад
Песков увидел агрессию в требовании Байдена освободить Навального
Фото: ТАСС
Требования президента США Джо Байдена освободить из-под ареста Алексея Навального являются "агрессивной и неконструктивной риторикой", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению, — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу. — Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас".

Россия рассчитывает, что США проявят политическую волю к дальнейшему взаимодействию. Песков, отметил, что, несмотря на множество разногласий, у Москвы и Вашингтона есть база для сотрудничества.

"Мы рассчитываем, что при общей констатации огромного количества разногласий и разницы в подходах к ключевым вопросам, у нас остается база для взаимодействия", — сказал представитель Кремля. "Мы все-таки рассчитываем на политическую волю американцев к тому, чтобы там, где это нам выгодно, продолжать общение", — подчеркнул он.

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Комментарии
Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , США
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