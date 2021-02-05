Депутат парламента Эстонии Оудекки Лооне осудила критику эстонских властей в адрес России . По словам политика, Эстония ведет себя лицемерно, постоянно указывая на недостатки Москвы , но при этом ничего не говоря про нарушения со стороны своих европейских и американских союзников.

"Очень важно, чтобы ко всем странам в международных отношениях был одинаковый подход. Если мы что-либо критикуем в одних странах, я думаю, что мы должны это же делать в других странах", — заявила Лооне в интервью порталу «Балтньюс». Она также отметила, что ей не нравится лицемерие ее родной страны.

Депутат убеждена, что государство, проводящее политику двойных стандартов, обречено на поражение.

В заключении Лооне признала, что ее в Эстонии могут осудить за такие заявления. Но несмотря на это, она на боится критики, так как определенное количество граждан страны все равно разделяют ее взгляды и голосуют за нее на выборах.

Напомним, что Лооне является депутатом от Центристской партии, входящей в правящую коалицию.