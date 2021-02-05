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Москва

Эстонский депутат назвала лицемерием критику в адрес России 

Российская Газета 1 час назад
Депутат парламента Эстонии Оудекки Лооне осудила критику эстонских властей в адрес России. По словам политика, Эстония ведет себя лицемерно, постоянно указывая на недостатки Москвы, но при этом ничего не говоря про нарушения со стороны своих европейских и американских союзников.
"Очень важно, чтобы ко всем странам в международных отношениях был одинаковый подход. Если мы что-либо критикуем в одних странах, я думаю, что мы должны это же делать в других странах", — заявила Лооне в интервью порталу «Балтньюс». Она также отметила, что ей не нравится лицемерие ее родной страны.
Депутат убеждена, что государство, проводящее политику двойных стандартов, обречено на поражение.
В заключении Лооне признала, что ее в Эстонии могут осудить за такие заявления. Но несмотря на это, она на боится критики, так как определенное количество граждан страны все равно разделяют ее взгляды и голосуют за нее на выборах.
Напомним, что Лооне является депутатом от Центристской партии, входящей в правящую коалицию.
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Политика , Москва , Эстония
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