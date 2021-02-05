Генпрокуратура объявила предостережения трем министрам в Якутии 

"В связи с неполным освоением бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов в Республике Саха (Якутия), заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям министерств региона", — говорится в сообщении.
"Проведенная Министерством строительства республики в рамках проекта "Жилье и городская среда" работа по переселению граждан из аварийного жилья не соответствует реальной потребности, контракты на приобретение жилья, а также соглашения с гражданами о выплате им компенсаций заключены не на весь объем поступивших денежных средств. В целях исправления ситуации региональному министру строительства Павлу Кылатчанову объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона", — отмечается в сообщении.
"В связи с отсутствием до настоящего времени подготовительных работ по ликвидации опасного объекта накопленного экологического вреда хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики в Усть-Янском районе в рамках нацпроекта "Экология" Дмитрий Демешин объявил предостережение министру экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамину Афанасьеву", — добавили в ведомстве.