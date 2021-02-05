Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Генпрокуратура объявила предостережения трем министрам в Якутии 

ТАСС 1 час назад
Генпрокуратура объявила предостережения трем министрам в Якутии
Фото: ТАСС
Предостережения о недопустимости нарушения закона объявлены руководителям министерств региона в связи с неполным освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Об этом сообщает в пятницу Управление Генеральной прокуратуры РФ в ДФО.

"В связи с неполным освоением бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов в Республике Саха (Якутия), заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям министерств региона", — говорится в сообщении.

Установлено, что в республике в полном объеме не принимаются меры, направленные на повышение качества жизни граждан, предусмотренные национальными проектами. Из общего объема поступившего финансирования освоено только 65% выделенных средств, уточняется в сообщении.

"Проведенная Министерством строительства республики в рамках проекта "Жилье и городская среда" работа по переселению граждан из аварийного жилья не соответствует реальной потребности, контракты на приобретение жилья, а также соглашения с гражданами о выплате им компенсаций заключены не на весь объем поступивших денежных средств. В целях исправления ситуации региональному министру строительства Павлу Кылатчанову объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона", — отмечается в сообщении.

Основанием для объявления предостережения министру образования и науки республики Михаилу Сивцеву стало "несвоевременное нормативное регулирование", необходимое для освоения средств в рамках нацпроекта "Образование", выделенных на создание в сельских школах условий для занятия физкультурой, в том числе ремонт спортзалов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием.

"В связи с отсутствием до настоящего времени подготовительных работ по ликвидации опасного объекта накопленного экологического вреда хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики в Усть-Янском районе в рамках нацпроекта "Экология" Дмитрий Демешин объявил предостережение министру экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамину Афанасьеву", — добавили в ведомстве.

Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
ТАСС: последние новости
Мединский: число потерь СССР в годы Великой Отечественной войны превышает общепринятое Мединский: число потерь СССР в годы Великой Отечественной войны превышает общепринятое Хабаровский НПЗ начал отгрузку бензина АИ-92 на заправки после остановки Хабаровский НПЗ начал отгрузку бензина АИ-92 на заправки после остановки Кремль считает неприемлемым санкционное давление со стороны США в двусторонних отношениях Кремль считает неприемлемым санкционное давление со стороны США в двусторонних отношениях
Комментарии 60
Политика , Михаил Сивцев , Дмитрий Демешин , Генпрокуратура РФ , Минстрой , Республика Саха (Якутия) , Якутск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео протестов во Франции против карантинных мер
00:21
Видео протестов во Франции против карантинных мер
В мире
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
00:33
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
Происшествия
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
00:55
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
Происшествия
Вживившего в лоб бриллиант рэпера сняли на видео
02:00
Вживившего в лоб бриллиант рэпера сняли на видео
Шоу-бизнес
Видео с новым рекордом по взятке в России
04:25
Видео с новым рекордом по взятке в России
Общество
Появилось видео аварии на ТЭС в Энергодаре
00:47
Появилось видео аварии на ТЭС в Энергодаре
В мире
Видео применения БЛА в Нагорном Карабахе
01:07
Видео применения БЛА в Нагорном Карабахе
Армия
Наводнение на юге Франции сняли на видео
00:37
Наводнение на юге Франции сняли на видео
В мире
Енота под капотом машины каршеринга сняли на видео
00:31
Енота под капотом машины каршеринга сняли на видео
Происшествия
Видео с места падения жильца на коляску с ребенком
00:40
Видео с места падения жильца на коляску с ребенком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение