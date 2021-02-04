МИД объяснил заявления НАТО по Навальному попыткой сдерживания России

"Мы обратили внимание на высказывания так называемого коллективного Запада, конечно, запевальную роль отвели себе Соединенные Штаты Америки, дирижируют всем этим хором. Но, в общем-то, немало заявлений было сделано по нашей внутренней повестке, речь идет о главах государств и министрах иностранных дел стран НАТО, Евросоюза, на тему общественно-политической ситуации в нашей стране", — сказала Захарова на брифинге.