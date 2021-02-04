Левый блок Госдумы будет добиваться снижения пенсионного возраста 

Миронов подчеркнул, что страховой и накопительный принципы себя не оправдали, поэтому следует перейти к солидарной пенсионной системе. Таким образом, по его мнению, удастся «срезать непрофильные расходы»: например, на шикарные здания для ПФР, на раздутый штат, на большие зарплаты топ-менеджерам, на услуги пиарщиков.

«При этом ПФР ежегодно не хватает порядка 3 трлн. рублей на выплату пенсий и пособий», — выразил негодование политик (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Размер пенсий должен рассчитываться с учетом зарплаты, условий труда и трудового стажа, добавил Миронов. При этом выплата по уходу на заслуженный отдых не должна быть меньше прожиточного минимума, резюмировал глава партии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Счетная плата РФ выявила наличие ряда бюрократических ошибок в работе специалистов ПФР, в результате чего в некоторых регионах страны пенсионеры не получают заслуженные надбавки к пенсиям. Кроме того, в настоящее время один пенсионер может быть обладателем сразу нескольких счетов, что напрямую, или наоборот — бывает, что двое пожилых людей получают выплаты по одному СНИЛСу. В обоих случаях размер выплаты существенно ниже, чем положено. В итоге ПФР подвергся резкой критике со стороны депутатов Госдумы.