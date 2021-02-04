Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США.
«Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях через призму какого-то санкционного давления», — подчеркнул Песков.
Ранее появилась информация о том, что в Конгресс внесли проект о введении санкций против России ввиду ситуации с Алексеем Навальным.
Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на заключение в колонии общего режима сроком 3,5 года. С учетом проведенного времени под домашним арестом, срок заключения составит 2,5 года.