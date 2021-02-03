Посол РФ Праге Александр Змеевский был приглашен в среду в МИД Чехии , где замглавы ведомства Алеш Хмеларж выразил протест в связи с решением суда в отношении оппозиционера Алексея Навального , сообщается на сайте чешского МИД.

"МИД Чехии пригласил посла РФ Александра Змеевского. Замминистра Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое мы считаем политически мотивированным, а также против грубых действий полиции против мирных демонстрантов. Призываем Россию к немедленному освобождению Навального", — говорится в сообщении чешского дипведомства.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.