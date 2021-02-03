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Москва

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за решения суда по Навальному 

РИА Новости 53 минуты назад
Посол РФ в Праге Александр Змеевский был приглашен в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Алеш Хмеларж выразил протест в связи с решением суда в отношении оппозиционера Алексея Навального, сообщается на сайте чешского МИД.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

"МИД Чехии пригласил посла РФ Александра Змеевского. Замминистра Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое мы считаем политически мотивированным, а также против грубых действий полиции против мирных демонстрантов. Призываем Россию к немедленному освобождению Навального", — говорится в сообщении чешского дипведомства.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Лавров словами Данилы Багрова ответил на агрессию Запада
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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Политика , Видео , В мире , Ив Роше , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Данила Багров , Мария Захарова , Сергей Лавров , ЕСПЧ , МИД , ФСИН
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