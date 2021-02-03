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Москва

Мишустин поздравил нового премьер-министра Киргизии 

Аргументы Недели 56 минут назад
Мишустин поздравил нового премьер-министра Киргизии с назначением
Фото: сайт правительства РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с назначением на должность премьера Киргизии Улукбека Марипова.
Российский премьер отметил, что рассчитывает на углубление интеграции и укрепление сотрудничества. Мишустин подчеркнул, что Россию и Киргизию связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения.
Мишустин выразил надежду, что работа Марипова во главе правительства «будет способствовать укреплению двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества, дальнейшему углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза».
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Политика , Михаил Мишустин , ЕАЭС , Кыргызстан
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