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Москва

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию с Навальным 22 февраля 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию с Навальным 22 февраля
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены обсудить дальнейшие действия по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным на ближайшем заседании в Брюсселе 22 февраля. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Евросоюз вернётся к этому вопросу на предстоящем Совете по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия, — цитирует ТАСС заявление Борреля.

При этом в заявлении главы евродипломатии отсутствует указание на введение новых санкций в связи с ситуацией по делу Навального. Ранее о такой возможности заявлял глава МИД Греции Никос Дендиас. По его данным, Евросоюз в феврале должен рассмотреть вопрос введения рестрикций в отношении РФ.
Как писал NEWS.ru, Австрия призывает Европейский союз продолжить диалог с Москвой, несмотря на решение московского суда по делу Навального. С таким заявлением выступил министр иностранных дел государства Александер Шалленберг. По его словам, с делом Навального не стоит связывать реализацию проекта «Северный поток — 2». Дипломат подчеркнул, что газопровод служит надёжности европейского энергоснабжения. Россию он назвал очень важным партнёром в вопросах энергетики и безопасности. Однако, как подчеркнул глава австрийского МИД, по аспектам, которые касаются непосредственно Навального или демократии, Европа должна показывать прозрачную позицию.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условное наказание по делу «Ив Роше» 44-летнему блогеру Алексею Навальному на реальный срок в 3,5 года. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. На заседании суда по Навальному находилось около 15 иностранных дипломатов.
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Комментарии 1
Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Австрия , Вена , Москва
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