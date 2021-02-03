Отмечается, что ключевое значение для этой договорённости имел телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Само соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года. Оно предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы.
Срок заключённого в 2010 году документа истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для Вашингтона и заявил о необходимости выработки нового соглашения с привлечением к переговорам Китая. Возможность его продления допускалась, но при выполнении условий. Сменивший Трампа на посту президента США Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.