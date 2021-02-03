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Москва

Договор СНВ-III официально продлён на 5 лет 

Говорит Москва 1 час назад
Россия и США обменялись соответствующими нотами.
Отмечается, что ключевое значение для этой договорённости имел телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Само соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года. Оно предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы.
В Белом доме прокомментировали разговор Байдена с Путиным
Срок заключённого в 2010 году документа истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для Вашингтона и заявил о необходимости выработки нового соглашения с привлечением к переговорам Китая. Возможность его продления допускалась, но при выполнении условий. Сменивший Трампа на посту президента США Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.
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Политика , Видео , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Китай , США
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