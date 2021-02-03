Россия и США обменялись соответствующими нотами.

Джо Байдена. Отмечается, что ключевое значение для этой договорённости имел телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина

Само соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года. Оно предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы.