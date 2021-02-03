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Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца трусливым шакалом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Кадыров назвал дравшегося с ОМОНом чеченца трусливым шакалом
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на новость об аресте уроженца республики Сайд-Мухаммада Джумаева, дравшегося с бойцами ОМОН 23 января на несанкционированной акции в Москве. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».
В ходе выступления на чеченском языке, перевод которого приводит оппозиционный Telegram-канал 1ADAT, политик назвал Джумаева трусливым шакалом. По словам Кадырова, арестованному не стоило бежать, «если он мужчина».

«Он должен был сказать: "Это моя позиция, и я защищаю свою позицию как могу. Посадите меня, если я нарушил закон или совершил преступление" — и пойти до конца», — сказал он.

Глава Чечни также отметил, что как только в республике добились того, чтобы Россия и все мировое сообщество видели в лице чеченца защитника, «так какой-то чертик появляется, и опять по радио и телевидению гудят "чеченец там"».
Кадыров также заявил о попытках героизировать Джумаева и собрать вокруг него людей.

«Где было видано, чтобы трусливого шакала, сбежавшего после драки, считали героем? Я никогда не видел», — заключил глава Чечни.

Суд арестовал Джумаева 28 января, он проведет в изоляторе два месяца. На допросе обвиняемый заявил, что признает вину. Юношу задержали в лесном массиве в Палкинском районе Псковской области. При себе у него были два компаса и карта, он двигался в сторону латвийской границы. Во время задержания он пытался сбежать, однако в ходе захвата не оказывал сопротивления. Родственники Джумаева говорили, что он «рос с матерью на чужбине».
Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».
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Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , Рамзан Кадыров , Москва
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