ООН обеспокоило решение суда по делу Навального

"Мы глубоко обеспокоены вынесенным вчера московском судом приговором российскому оппозиционеру Алексею Навальному в виде двух лет и восьми месяцев тюремного заключения за якобы нарушение условий условного приговора 2014 года по делу о растрате, которое Европейский суд по правам человека уже единогласно признал в 2017 году произвольным, несправедливым и явно необоснованным", — говорится в заявлении.

Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты Европейским судом по правам человека : Страсбург в конце 2017 года не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

По словам Шамдасани, УВКПЧ ООН также настоятельно призывает власти России "немедленно освободить всех тех, кто был задержан за осуществление своего права на свободу мирных собраний и выражения мнений вчера и в течение последних нескольких недель протестов по всей стране".

"Поступают сообщения о том, что число арестованных вчера составило 1400 человек. Правительство должно обеспечить проведение демонстраций в соответствии со своими обязательствами по международному праву в области прав человека", — подчеркнула представитель УВКПЧ ООН.

Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.

Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.

В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.