Мэра Ульяновска госпитализировали

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Главу Ульяновска Сергея Панчина госпитализировали в центральную городскую больницу, диагноз пока не известен.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Он госпитализирован в центральную городскую больницу. Диагноз пока не известен», — заявили в администрации.

В пресс-службе также сообщили, что на время болезни Панчина его обязанности исполняет первый замглавы Ульяновска Сергей Мишин.