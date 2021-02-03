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Главу Ульяновска доставили в больницу 

RT на русском и ещё 2 23 минуты назад
Мэра Ульяновска госпитализировали
Фото: © Администрация города Ульяновска
Главу Ульяновска Сергея Панчина госпитализировали в центральную городскую больницу, диагноз пока не известен.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Он госпитализирован в центральную городскую больницу. Диагноз пока не известен», — заявили в администрации.

В пресс-службе также сообщили, что на время болезни Панчина его обязанности исполняет первый замглавы Ульяновска Сергей Мишин.
Госпитализирован Александр Гордон
Ранее сообщалось, что губернатора Забайкалья Александра Осипова госпитализировали в Чите с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика , Александр Осипов , Сергей Мишин , Сергей Панчин , РИА Новости , Московская область
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