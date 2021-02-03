Кремль подтвердил поставку российской вакцины в Донбасс 

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Жители ДНР и ЛНР нуждаются в вакцине от коронавируса, и Россия ее туда поставит. Об этом, по данным ТАСС, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По поручению президента Владимира Путина с 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Для нее используются «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

По словам Пескова, жители Луганской и Донецкой народных республик также нуждаются в вакцине от коронавируса.

«И если не мы, то никто ее туда не поставит», — пояснил представитель Кремля.

Он подтвердил, что «туда тоже будут поставки», но сроки рекомендовал уточнить у кабинета министров.