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Счётная палата пройдётся с проверкой по нацпроектам 

News.ru и ещё 2 57 минут назад
Счетная палата пройдется с проверкой по нацпроектам
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масштабные проверки исполнения нацпроектов в России проведёт в 2021 году Счётная палата. Это коснётся как федерального, так и регионального уровней. Причём в субъектам к ревизии подключат местные контролирующие органы.
В четверг был опубликован план проверок ведомства. Всего запланировано более 400 аудитов. Кроме нацпроектов они коснутся борьбы с пандемией, антикризисных мер, соцподдержки граждан, трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и госзаймов.
Также в планах Счётной палаты проверка реализации господдержки ипотеки и жилищного строительства, госдолга регионов и перспективы его оптимизации, налоговый потенциал 12 дотационных регионов.
Готовиться к аудиту также стоит институтам развития, включая ВЭБ и РФПИ, и СМИ — ВГТРК, ОТР и «Российской газете». Интерес палаты вызвала газификация регионов и программа развития «Газпрома».
Также проверки не избежит Минобороны.
Ранее NEWS.ru писал, что директор департамента Счётной палаты РФ Ольга Самарина опасается, что прекращение мер поддержки, введённых в 2020 году, может обострить проблему бедности в России. По данным Счётной палаты, несмотря на широкий комплекс мер поддержки нуждающегося населения, за девять месяцев 2020 года количество граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 млн человек.
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Комментарии
Политика , Министерство обороны , Газпром , ВЭБ , Счетная палата , Российский фонд прямых инвестиций , Фонд национального благосостояния , ВГТРК , "Российская газета"
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