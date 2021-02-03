Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Кремле осудили закрытие телеканалов на Украине 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Кремле осудили закрытие телеканалов на Украине
Фото: ТАСС
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль осуждает блокировку телеканалов на Украине и считает, что международные организации должны обратить внимание на такие действия украинских властей. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина».
Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Право Козака пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом было ограничено, ему запрещено выводить капиталы за пределы Украины.
По словам представителя Кремля, ограничение и запрет деятельности телеканалов на Украине «не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».
«Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», — заявил Дмитрий Песков.
При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что ОБСЕ и другим международным организациям стоит обратить внимание на решение властей Украины ограничить работу СМИ.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Комментарии 19
Политика , Дмитрий Песков , Тарас Козак , Владимир Зеленский , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
00:41
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
Шоу-бизнес
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
00:31
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
Происшествия Криминал
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
01:00
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
Общество
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
01:27
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
Армия
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
00:12
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение