В Кремле осудили закрытие телеканалов на Украине 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль осуждает блокировку телеканалов на Украине и считает, что международные организации должны обратить внимание на такие действия украинских властей. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина».

Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Право Козака пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом было ограничено, ему запрещено выводить капиталы за пределы Украины.

По словам представителя Кремля, ограничение и запрет деятельности телеканалов на Украине «не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

«Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», — заявил Дмитрий Песков