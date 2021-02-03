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Москва

Медведев предсказал рост числа стран, одобривших вакцину РФ от коронавируса 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Медведев: еще больше стран одобрят российскую вакцину от COVID
Фото: РИА Новости
В ближайшее время количество стран, одобривших российскую вакцину от коронавируса, может увеличиться. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Вакцины уже одобрены в 15 странах, мы ожидаем, что в ближайшее время их число увеличится, — цитирует ТАСС Медведева.

На совещании о производстве и внедрении новых вакцин от COVID-19 он предложил обсудить необходимость «политического сопровождения» продвижения российских вакцин от коронавируса за рубежом.
Медведев также сообщил, что объём производства российской вакцины от коронавируса в конце первого полугодия должен достигнуть 5 млн доз. Также он добавил, что к лету планируют произвести более 90 млн доз вакцины «Спутник V», а со второго полугодия в гражданский оборот ежемесячно будет поступать не менее 18 млн доз этого препарата.
Как писал NEWS.ru, число человек во всех странах мира, получивших прививку от коронавируса, превысило число заразившихся COVID-19. С начала пандемии по всему миру зарегистрировано около 103,9 млн случаев заражения коронавирусом. При этом прививку от COVID-19 сделали по меньшей мере 105,1 млн человек. Самые высокие темпы вакцинации населения отмечены в США. Здесь прививку от коронавируса сделали уже более 33,7 млн человек. В Великобритании с учётом заморских территорий успели вакцинировать 10,2 млн жителей, в Израиле — 5,05 млн человек.
При этом Израиль находится на первом месте по доле иммунизированного населения: прививку сделали уже более половины (56,86%) израильтян. На втором месте по доле вакцинированного населения находятся ОАЭ (38,83%), на третьем — Сейшельские Острова (36,25%). Более 10% населения уже привились в США, Бахрейне и Великобритании.
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Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС , Израиль , США , Великобритания
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