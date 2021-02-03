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Москва

В Госдуме призвали отменить ЕГЭ 

Артём Кульша 45 минут назад
Единый государственный экзамен следует отменить. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил депутат Государственной думы Сергей Миронов.
Он высказал мнение, что ЕГЭ не имеет ничего общего с образованием, потому что не способствует приобретению новых знаний, а заточен на натаскивание к самому экзамену.
Парламентарий указал на то, что родители школьников тратят много денежных средств на то, чтобы их дети сдали ЕГЭ. По его подсчетам, сейчас 43-65% учеников старших классов прибегают к услугам репетиторов для подготовки к экзаменам. Он предложил отменить проведение ЕГЭ, а бюджетные средства, высвободившиеся в результате этого, направить на совершенствование образования.
В январе, как сообщал «Рамблер», Миронов объявил, что его партия «Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России», и вместе с их лидерами подписал манифест об основных пунктах программы новой политической силы.
Одним из них стал отказ от проведения Единого государственного экзамена. Также партия выступает за бесплатное образование, повышение пенсий, введение базового безусловного дохода и национализацию стратегических предприятий.
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Политика , Видео , Общество , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия
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