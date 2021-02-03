В Крыму выразили готовность принять западных дипломатов

Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым, отметив, что "там тоже много всего интересного происходит".
"Крым гостеприимный регион. Мы всегда рады гостям и рады любым дипломатическим миссиям. Но тут еще важно, чтобы умыслы приезжающих имели настрой на благо нашего полуострова. С людьми, которые при первом же контакте отворачивают лица и всем своим видом показывают пренебрежение, всегда тяжело найти общий язык", — сказал Бобков.
По его словам, многие иностранцы, приезжая в Крым, видят, насколько театрально и лживо выстроена подача информации о полуострове в их странах.
"Мы всегда смотрим на любые контакты как на перспективу расширения конструктивных взаимоотношений", — сказал вице-спикер.