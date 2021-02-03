В Крыму выразили готовность принять западных дипломатов

"Крым гостеприимный регион. Мы всегда рады гостям и рады любым дипломатическим миссиям. Но тут еще важно, чтобы умыслы приезжающих имели настрой на благо нашего полуострова. С людьми, которые при первом же контакте отворачивают лица и всем своим видом показывают пренебрежение, всегда тяжело найти общий язык", — сказал Бобков.