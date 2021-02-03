В Госдуме оценили шансы на импичмент Зеленскому 

"Здесь же, мне кажется, еще не дозрела ситуация, хотя ясно, что он абсолютно не популярен. Но для импичмента надо, чтобы депутаты, прежде всего, приняли решение. А они сегодня, к сожалению, на стороне "Слуги народа", а не народа", — добавил глава комитета.