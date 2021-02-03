В Госдуме оценили шансы на импичмент Зеленскому 

Шансы объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому невысоки, так как пока, несмотря на то, что его авторитет упал практически вдвое, оснований для импичмента недостаточно, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Ранее украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила, что инициирует процедуру импичмента Зеленскому после решения закрыть ряд украинских телеканалов.
"Сейчас шансы объявить ему импичмент невысоки, хотя его авторитет упал практически вдвое. Но при этом для импичмента все-таки нужны основания, и не только закрытие телеканалов. Конечно, это недостаточные основания. Для импичмента есть перечень определенный: измена Родине и так далее", — сказал Калашников РИА Новости.
По его мнению, большим основанием являлся бы вопрос его отказа от российских вакцин, что показывает пренебрежение интересами людей, которое приводит к жертвам среди населения. Также, напомнил депутат, больше оснований для импичмента было к предыдущему главе государства Петру Порошенко, который заявлял о войне с РФ, но вел торговлю и имел производство на российской территории.
"Здесь же, мне кажется, еще не дозрела ситуация, хотя ясно, что он абсолютно не популярен. Но для импичмента надо, чтобы депутаты, прежде всего, приняли решение. А они сегодня, к сожалению, на стороне "Слуги народа", а не народа", — добавил глава комитета.
Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти, на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.