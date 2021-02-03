Захарова: США придумали поводы для введения санкций против России

США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", комментируя заявления американского сенатора-республиканца Митта Ромни (от штата Юта) о предоставлении законопроекта о введении санкций против "ответственных лиц" из-за ситуации с Алексеем Навальным.
"Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны — они их всегда найдут и придумают", — сказала она.