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Москва

Захарова заявила, что США не нужны поводы для введения санкций против России 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Захарова: США придумали поводы для введения санкций против России
Фото: ТАСС
США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", комментируя заявления американского сенатора-республиканца Митта Ромни (от штата Юта) о предоставлении законопроекта о введении санкций против "ответственных лиц" из-за ситуации с Алексеем Навальным.

"Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны — они их всегда найдут и придумают", — сказала она.

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Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , Уиллард Ромни , МИД , США
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