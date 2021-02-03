Власти решили защитить Крым от санкций с помощью инвестиций 

Власти России могут защитить российских инвесторов от санкций за деятельность в Крыму . Об этом сообщает РБК.

Министерство экономического развития разработало проект закона о введении в Крыму и Севастополе в дополнение к свободной экономической зоне особых административных районов.

Резидентами ОАР смогут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе, но не имеющие филиалов и представительств за пределами Крыма. Они будут обязаны вести бизнес исключительно на территории полуострова.

Участники ОАР должны будут заключить с правительствами Крыма и Севастополя договор и предоставить инвестиционную декларацию. Она должна подразумевать капиталовложения в размере от 150 миллионов рублей и быть связана с развитием инфраструктуры, туристической деятельности, организации отдыха и санаторно-курортного лечения граждан, действующих производств и созданием новых.

Главным преимуществом ОАР станет конфиденциальность инвесторов, особенностью — возможность совмещать статусы участника ОАР и свободной экономической зоны и пользоваться преимуществами обоих.