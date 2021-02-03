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Генконсульство РФ потребовало от властей США обеспечить его безопасность 

ТАСС 1 час назад
Генконсульство РФ потребовало от США обеспечить его безопасность
Фото: ТАСС
Генеральное консульство России в Нью-Йорке обратилось во вторник в Управление по делам дипломатических миссий с требованием принять меры по обеспечению безопасности в связи с хулиганскими действиями у здания диппредставительства.
С 14:00 до 20:00 по местному времени возле генконсульства проводилась антироссийская акция, в ходе которой неизвестный швырнул в фасад банку с краской. "Зданию нанесен материальный ущерб, — сообщили ТАСС в диппредставительстве. — Эти хулиганские действия могли представлять угрозу для посетителей генконсульства и сотрудников".
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Политика , В мире , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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