Генконсульство РФ потребовало от США обеспечить его безопасность

Генеральное консульство России Нью-Йорке обратилось во вторник в Управление по делам дипломатических миссий с требованием принять меры по обеспечению безопасности в связи с хулиганскими действиями у здания диппредставительства.

С 14:00 до 20:00 по местному времени возле генконсульства проводилась антироссийская акция, в ходе которой неизвестный швырнул в фасад банку с краской. "Зданию нанесен материальный ущерб, — сообщили ТАСС в диппредставительстве. — Эти хулиганские действия могли представлять угрозу для посетителей генконсульства и сотрудников".